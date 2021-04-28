Binlerce kuzunun "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Binlerce kuzunun "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oldu

Binlerce kuzunun 'süt koşusu' renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Ekonomi

Tarım ve hayvancılık alanında yoğun faaliyet gösteren Konya'daki işletmede, koyunların "süt kuzuları" ile buluşma anı coşku içinde gerçekleşiyor.

Tarım ve hayvancılık alanında yoğun faaliyet gösteren Konya'daki işletmede, koyunların "süt kuzuları" ile buluşma anı coşku içinde gerçekleşiyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesinde, 130 bin dekar mera ve 70 bin dekar anız alanında tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor.

Hayvancılık alanında koyun üretiminin başı çektiği işletmede, kuzularla yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Binlerce kuzu, her gün yetkililer tarafından ağıllardan salınarak anneleriyle buluşturuluyor.

Annelerinden bütün gün ayrı kaldıktan sonra süt emmeleri için ağıllardan salınan binlerce kuzu, kapıların açılmasıyla harekete geçiyor. Büyük bir alanda gerçekleşen kavuşma anı, süt emebilmek için annelerini telaşla arayan kuzuların renkli görüntülerine sahne oluyor.

Sürünün büyük olmasına rağmen yaklaşık 3 dakikada annelerini kokusundan bulan kuzular, karınlarını doyuruyor. Annesini çeşitli nedenlerle kaybeden yavrular ise işletmedeki yetkililer tarafından biberonla besleniyor.

İşletme Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, Gözlü'nün, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinden sonra en yoğun faaliyetin yapıldığı tarım ve hayvancılık işletmesi olduğunu söyledi.

Akçay, her gün gerçekleşen kuzuların anneleriyle buluşması ritüelini, kendilerinin de heyecanla izlediğini dile getirdi.

İşletmede Akkaraman, Bafra ve Acıpayam koyununun üretiminin yapıldığını anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Akkaraman ve Acıpayam koyununun süt üretimini artırmak ve döl verimini yükseltmek, Bafra koyununun ise İç Anadolu'ya adaptasyonunu sağlamak amacıyla çalışma yürütüyoruz. İşletmemizde, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliğiyle Akkaraman ve Bafra koyununu melezleme çalışması da yapıyoruz. Bu yıl 17 bin anne koyundan 23 bin kuzumuz dünyaya geldi."

Akçay, verimi yüksek "elit" sürülerinde büyük oranda da ikiz doğum gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Binlerce kuzunun "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:22:32. #1.15#

title