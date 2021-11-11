Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı cayır cayır yanıyor - Haberler
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Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı cayır cayır yanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı cayır cayır yanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın devam ediyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın devam ediyor.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor. - HAKKARİ

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