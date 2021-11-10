Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor - Haberler
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Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın devam ediyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın devam ediyor.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

Binlerce kuş türünün yaşadığı Nehir Sazlığı alev alev yanıyor

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