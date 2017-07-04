Binlerce Kredi Kartı Detayını Sızdırdı!

İngiltere merkezli yol yardım hizmeti AA'nın hack'lendiğine ve binlerce kişinin kredi kartı verileri dahil özel bilgilerinin sızdığına dair dedikodular, internette birkaç gündür dolaşıyor.



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Otomobil sigortası, sürüş dersi ve çeşitli hizmetler sunan bir firma olan AA'nın hack'lendiği artık iyice kesinleşti. Sızıntı içerisinde eposta adreslerinin, satın alma geçmişlerinin ve en kötüsü kredi kartı ödeme bilgilerinin (kartların son dört haneleriyle) bulunduğu söyleniyor.



Sorunun büyümesinin en önemli nedeni ise AA'nın sızıntıdan haberinin olmadığını söylemesi ve müşterilerine güven vermeye çalışması oldu. Araştırmacılar ve firma arasında yaşanan sürecin ardından AA'nın kendi sistemlerindeki açığı Nisan'dan bu yana bildiği ve bu açığın sadece "birkaç kez" kullanıldıktan sonra onarıldığını açıkladığı ortaya çıktı. Ancak veriler şu an internete sızmış bulunuyor ve Motherboard, 117.000 müşterinin detaylarının bulunduğu veritabanına erişebildiğini söylüyor.



Motherboard, sızan verilerin gerçek olduğunu doğrulamış durumda. AA ise sızan verilerle ilgili müşterilerini henüz uyarmadığı gibi, sızan verilerin hassas olmadığını savunmayı sürdürüyor. AA'nın yaşanan hack'i müşterilerine bildirmek gibi bir zorunluluğu aslında yok ancak bir güvenlik açığı yaşandığında firmalar genellikle mümkün olduğunca saydam davranıyorlar.



