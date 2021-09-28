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Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor

AA / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Koyunların dinlenme ve sağım noktalarından drone ile detaylar Koyunların arazideki yolculuğundan detaylar Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri...

VAN (AA) - Koyunların dinlenme ve sağım noktalarından drone ile detaylar

Koyunların arazideki yolculuğundan detaylar Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor

Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başladı.

Gün içinde doğada otlatılan binlerce koyun, belirli noktalarda dinlendirilip, sağım işleminden geçiriliyor.

Kar yağışı ile ağıllara götürülecek koyunlara kış süresince burada bakılacak.

Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor

Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor

Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor

Binlerce koyun yaylalardan indiriliyor
AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri
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