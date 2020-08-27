Binlerce korsan kitabın olduğu adrese şok operasyon Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda binlerce korsan kitap ve DVD ele geçirdi.

Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda binlerce korsan kitap ve DVD ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Silivri Emniyet Müdürlüğü Silivri Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri, Selimpaşa'da iki ayrı adrese baskın yaptı. Baskın sonrasında 5846 Sayılı kanuna aykırı olabileceğini değerlendirilen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 93 adet kitap, çeşitli oyun ve film içeriği barındıran 427 adet DVD ele geçirildi.

Ayrıca satışa arz edilen kitaplarda kullanıldığı değerlendirilen şeffaf jelatinli üzerinde 19 adet bandrol ve birçok belge bulunarak el konuldu. Olaylar ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA