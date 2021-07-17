Binlerce kişiyi dolandırdı
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Binlerce kişiyi dolandırdı

Binlerce kişiyi dolandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bin 49 aileyi konut yapma vaadiyle kandırdığı iddia edilen ve kesinleşmiş 691 yıl 8 ay ağır hapis ve 6 bin lira para cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu Yalova'da yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bin 49 aileyi konut yapma vaadiyle kandırdığı iddia edilen ve kesinleşmiş 691 yıl 8 ay ağır hapis ve 6 bin lira para cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu Yalova'da yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2008 - 2013 yılları arasında, Mustafa Mallı isimli şahıs, bin 49 aileyi konut yapma vaadiyle kandırarak dolandırdı. Daha sonra ise Mallı, kayıplara karıştı. Mallı'nın mağdur ettiği ailelerin şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri mahkeme tarafından yurtdışına çıkma yasağı getirilen Mallı'yı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan yargılanması sonucu toplam 691 yıl 8 ay ağır hapis ve 6 bin lira para cezası ile aranan Mustafa Mallı'nın Yalova'da olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Mallı'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mallı, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Binlerce kişiyi dolandırdı
Binlerce kişiyi dolandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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