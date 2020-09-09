Binlerce kişiye ulaşabilecek uyuşturucular, salça kutularında bulundu (2)
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Binlerce kişiye ulaşabilecek uyuşturucular, salça kutularında bulundu (2)

3 TUTUKLAMAAntalya'da, salça kutusu ve pantolona gizlenen 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ile 5 kilo 5 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan B.İ., E.S., M.A. ve N.G.

Binlerce kişiye ulaşabilecek uyuşturucular, salça kutularında bulundu (2)
09.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:49

3 TUTUKLAMA

Antalya'da, salça kutusu ve pantolona gizlenen 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ile 5 kilo 5 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan B.İ., E.S., M.A. ve N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.A., adli kontrolle serbest bırakılırken, B.İ., E.S. ve N.G. ise tutuklandı.


Kaynak: DHA

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