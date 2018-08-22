Binlerce Kişiye Kamuda İş Müjdesi!

Yıl başından beri başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

BAŞVURULAR İŞKUR'A YAPILACAK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi alacak. Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ise park ve bahçelere engelli, eski hükümlü ve terör mağdurlarının da aralarında olduğu 100 geçici işçi alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ise 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel istihdam edecek.

ASKERİ ALIMLAR DA VAR

Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 kişisel verileri koruma uzman yardımcısı alacak. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevlendirmek üzere 100 hemşirenin de aralarında olduğu toplam 152 sözleşmeli personel alınacak. Bunlarla birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da uzman çavuş, uzman onbaşı ve sözleşmeli er alımı için ilana çıktı.