Binlerce kişinin alışveriş yaptığı sokaklar boş kaldı Binlerce kişinin alışveriş yaptığı sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da her bayram öncesi binlerce insanın alışveriş yapmak için akın ettiği çarşılar 4 günlük bayram kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Binlerce kişinin alışveriş yaptığı sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da her bayram öncesi binlerce insanın alışveriş yapmak için akın ettiği çarşılar 4 günlük bayram kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Ramazan Bayramı nedeniyle uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa sessizliğe büründü. Daha önce bayram öncesi binlerce kişinin alışveriş yapmak için akın ettiği caddeler boş kaldı. Caddelerde görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Balıklıgöl havzası da sessizliğe bürünen mekanlar arasında yer alıyor. İnsanların bayram öncesi yoğun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl'de sadece güvenlik görevlileri dolaşıyor.

Kaynak: İHA