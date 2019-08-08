Binlerce kişi Washington'un yaptırımlarını protesto etti

08.08.2019 09:45

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı binlerce kişi, başkent Karakas'ta ABD yaptırımlarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Maduro yanlısı binlerce kişi, Washington'un Venezuela'nın ABD'deki tüm finansal varlıklarını bloke etme kararını kınayarak sokaklara döküldü. Kırmızı renkte giyinen protestocular ellerinde Venezuela bayrakları sallayarak başkent merkezinde toplandı. Protestocular daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Maduro, Washington ile diyalogu tekrar başlatabileceği ve ABD ile yeni bir ilişki kurabileceği konusunda umutlarını dile getirmişti. Venezuela'da ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun yasa dışı olarak kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesinin ardından Ocak ayından bu yana birçok sert krizler yaşadı. ABD ve Avrupa Birliği, Venezuela'ya yaptırım uyguladı ve tüm varlıklarını dondurdu. Rusya, Çin, Küba, Bolivya, Türkiye ve bir dizi ülke, anayasal olarak seçilen Maduro'yu Venezuela'nın tek meşru başkanı olarak tanıdıklarını vurguladı. Guaido'yu ABD'li bir kukla olarak nitelendiren Maduro, Washington'u Venezuela'nın doğal kaynaklarını talep etmek için hükumet değişikliği yapmakla suçluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA