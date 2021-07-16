Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
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Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu

Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da binlerce kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Erzurum'da binlerce kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla vatandaşlar, hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadelenin yıl dönümünde bir araya geldi.

Kurulan platformun önünde toplanan Erzurumlular, darbe girişiminin 5'inci yılında hep birlikte dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

Katılımcılar, program süresince Türk bayrakları ile "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıp, tekbirler getirdi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, "Nasıl ki 'Çanakkale geçilmez' diyorsak 15 Temmuz'da da 'Türkiye geçilmez' diyoruz." dedi.

"Devleti temsil eden kamu görevlileri olarak yüce Türk milletine borçluyuz." diyen Vali Memiş, şöyle devam etti:

"Kamu hizmetlerini bütün kardeşlerimizin ayağına götürme anlamında borçluyduk ama 15 Temmuz'da özellikle borçlandık. Bu necip millete ne söylesek azdır. Gerçekten o gün müthiş bir kahramanlık örneği gösterildi."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, "Kahraman Türk Milletinin övünç kaynağı olan şanlı kalenin yiğit çocukları aziz Dadaşlarla, 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzde vatan şehrinden bir kez daha haykırıyoruz. Erzurum geçilmez, Türkiye Geçilmez." diye konuştu.

Kuran'ı Kerim tilaveti ile süren programda mehteran takımı gösteri yaptı.

Günün anısına düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan milli sporcuların getirdiği sancak Vali Memiş'e verildi. - ERZURUM

Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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