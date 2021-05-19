Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü
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Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü

Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları kınamak için yürüdü.

Bursa'da bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları kınamak için yürüdü.

Öğle namazı çıkışı Ulucami avlusunda toplanan binlerce Bursalı, ellerinde pankartlarla sloganlar atarak Filistin'e destek için yürüdü. Kalabalık, Filistin'de katliam yapan terörüst İsrail devletini attığı sloganlarla protesto etti. Yürüyüşü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından topluluk 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya geldi. Bursa'da topluluk adına açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "İsrail'in on yıllardır süren işgal, katliam ve insanlık dışı faaliyetleri Ramazan ayından bu yana şiddetli bir şekilde devam ediyor. Filistin bazı batılı ülkelerinde yanlı tutumu sebebiyle zorlu süreçlere maruz kalıyor. İsrail'in arkasına aldığı güçler sayesinde uyguladığı kural tanımaz tutum zaman zaman katliama dönüşüyor. Dünyanın gözü önünde Filistin halkının üzerine orantısız bir güç uygulanıyor. Filistinli kardeşlerimizin tek bir hedefi var bayrakları altında bağımsız bir Filistin'de hür yaşayabilmek ve Mescidi Aksa'da ibaretlerini yapabilmek. Bu uğurda binlerce Filistinli kardeşimiz toprağa verildi. İsrail'in en son 10 Mayıs'da başlattığı saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, 34 kadın olmak üzere 200 üzerinde Filistinli şehit oldu. Bin 200 civarında da yaralı var. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin inşallah. Onlarca bina yerle bir oldu. Buzullarda 2 tane fok balığı mahsur kaldı diye dünyayı ayağa kaldıranlar, Filistin'de yüzlerce sabi katledilirken, binlerce Filistinliye işkenceler yapılırken sağır ve vurdum duymazlar. İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir. Katliam gerçekleştirmektedir. Buna asla sessiz kalmayacağız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı anlatan fotoğraf sergisi açıldı. - BURSA

Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü
Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü
Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü
Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü
Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü
Binlerce kişi kişi Filistin için yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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