Binlerce Kişi İftar Çadırlarında Buluştu

BATMAN/ELAZIĞ/ Batman, Elazığ ve Mardin'de kurulan çadırlarda binlerce vatandaş iftar yaptı.

Batman Belediyesince Atatürk Parkı'nda kurulan kurulan 3 bin kişilik iftar çadırında vatandaşlar, ezanla birlikte oruçlarını açtı.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Aksoy, yaptığı konuşmada, Batman'da ilk defa 2017'de başlattıkları iftar sofrası uygulamasını bu yıl da devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Ramazan ayının huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Aksoy, "Geçen sene yine buradaydık. Ramazanlar dayanışma, hoşgörü, insan sevgisinin, kardeşliğin yoğun yaşandığı günler. Bu vesileyle bu ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan soframıza ilgi oldukça fazla. Barış ve huzur içerisinde güzel bir ramazan ayı ve akabinde bayramı idrak ederiz inşallah. Herkese mutluluk, sağlık ve gönül ferahlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ

Elazığ Belediyesince Ahmet Aytar Meydanı'nda kurulan 2 bin kişilik iftar çadırında vatandaşlar ezanla birlikte oruçlarını açtı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumanlı, her yıl olduğu gibi bu ramazan da da iftar çadırı kurduklarını belirtti.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet edeceklerini dile getiren Dumanlı, "Her gün 2 bin kişiye yemeğimizi dağıtacağız. Geleneksel haline getirdik. Bu yıl burada sadece yemek değil, kültürel faaliyetler de yapacağız." dedi.

Mardin

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, vatandaşlarla ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Ramazan ayını en güzel şekilde yaşamak için iftar programları düzenlediklerini bildiren Yaman, son bir yıldır kentte huzur ikliminin oluştuğunu anlattı.

Bu iklim sayesinde artık morallerin çok yüksek olduğunu ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Önümüzde seçim var. Huzur için her türlü tedbiri aldık. İnşallah seçimi de bu huzur iklimi içerisinde geçireceğiz. Sizin çok rahat bir şekilde hür iradenizi sandığa yansıtacak tedbirlerimizi de aldık. Her şeyden emin olarak oyunuzu kullanacaksınız. Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum."

Mardin'in Midyat ilçesinde de yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, manevi duyguların zirveye ulaştığı ramazan ayı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde iftar çadırları kuran Kaymakamlık yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

İlçede yüzlerce vatandaşa sıcak yemek verildi. Yoksul ve dezavantajlı vatandaşlar, kurulan iftar çadırlarında birlikte iftar yapma imkanı buldu. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin iftara katılanlarla yakından ilgilendi.



Kaymakam Tekin, yaptığı konuşmada, kaymakamlık olarak sadece organizasyon yaptıklarını, ilçenin hayırsever iş adamları tarafından ramazanda yemek verileceğini söyledi.

Tekin, "Bu sofra zengin, fakir sofrası değildir. Midyat halkı olarak el ele gönül gönüle yapacağımız bir iftar sofrasıdır." şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akşam ezanının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in yaptığı duayla oruçlar açıldı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir, Yazı İşleri Müdürü İsa Kurnaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.