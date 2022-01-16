Binlerce kişi festivalde buluştu

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen "Mandalina Hasat Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. 15 yıldan beri yapılan festival, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi destekleriyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Mandalina Hasat Festivali" düzenlendi. Bu yıl Bitez Mahallesi'nde binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen festivalde yöresel müzik eşliğinde halkoyunları oynandı, mandalinalı yemek sunumları ve söyleşileri gerçekleştirildi. Sembolik hasat yapılıp toplanan mandalinalar Bodrum'un eski dönemlerindeki gibi deve ile şenlik alanına taşındı. Mandalina kasasının da çakıldığı ve mandalinadan yapılan ürünlerin satışa sunulduğu programda Ender Kasal ve Suzan Kardeş konser verdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yaptığı konuşmada ilçede geçmiş yıllarda Bodrum mandalinasından elde edilen gelirle çocukların okutulduğunu ifade ederek, "Mandalinanın Bodrum tarihinde manevi olarak çok önemli bir değeri var" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise mandalinayı yaz mevsiminde satılabilecek endüstriyel bir ürüne dönüştürmek gerektiğini ifade ederek, "Bunu bazı üreticiler yaptı. Aynı zamanda ticaret odamızın, mandalina birliğimizin yaptığı çalışmalar var. Lokum, kolonya, reçel, sabun, şampuan gibi endüstriyel ürünlere dönüşerek kalıcılığı ve kullanıcılığı arttı. Şu anda mandalina kolonyasını dünyada her gittiğimiz yere götürüyoruz. İnanın elini bir süren bir daha istiyor" diye konuştu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Yaklaşık 170 bin mandalina ağacımızla 3 bin 500 dönümlük bir alanda bu sene 4 bin ton civarında bir mandalina rekoltesi hesaplandı. Geçtiğimiz yıla göre daha iyiydi. Coğrafi işaretli ürün olan Bodrum mandalinasının çok uzun yıllar gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, bu yerel tadın aromasının torunlarımıza bırakılması için hep birlikte çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin de katıldığı festival akşam saatlerine kadar sürdü. - MUĞLA