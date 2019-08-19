Binlerce kişi, can güvenliği için İdlib'ten kaçıyor

19.08.2019 09:56

SURİYE'de muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib'e, rejim askerleri tarafından havadan ve karadan saldırılar devam ederken, can güvenliği endişesi yaşayan binlerce kişi, Türkiye sınırına yakın olan yerlere göç etmeye başladı.

İdlib'de rejim askerleri tarafından son zamanlarda havadan ve karadan sivilleri hedef alan saldırıların artması bölge halkının can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. İdlib'in güneyindeki ilçelerin bombalandığı bölgelerde son saldırıların ardından binlerce sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hayatlarından endişe eden siviller, güvenli bölge olarak Türkiye sınırına yakın yerlere göç etmeye başladı. Binlerce sivil, kamyonet ve otomobillere yükleyebildikleri ev eşyaları ile ata topraklarından ayrıldı. Kadın ve çocukların eşyaların üzerinde seyahat ettiği binlerce sivilin bulunduğu kamyonetler yol boyuncu uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Öte yandan İdlib'in özellikle Han Şeyhun kasabası ve çevresindeki yerleşim alanlarına havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Suriye'nin iki önemli kenti Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan otoyolun geçtiği kasabada yaşayanların büyük çoğunluğunun bölgeyi terk ettiği belirtildi. Stratejik öneme sahip olan yol ayrıca, Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'den geçiyor.

Özellikle pazar günü hava karardıktan sonra bölgeye Suriye rejim askerleri yoğun saldırı düzenledi. Saldırıların ardından rejim askerlerinin karadan ilerleyerek sivillerin boşalttığı köyleri ele geçirdiği öğrenildi. Bu arada rejim askerlerinin ele geçirdikleri köylerdeki evleri de ateşe verdiği de iddia edildi.



Kaynak: DHA