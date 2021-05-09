Binlerce kilometrenin engel olamadığı Anneler Günü kutlaması
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Binlerce kilometrenin engel olamadığı Anneler Günü kutlaması

Binlerce kilometrenin engel olamadığı Anneler Günü kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Almanya'da yaşayan ve pandemi dolayısı ile Türkiye'ye gelemeyen Arzu Yetim Teker, Sakarya'da ikamet eden annesini unutmadı.

Almanya'da yaşayan ve pandemi dolayısı ile Türkiye'ye gelemeyen Arzu Yetim Teker, Sakarya'da ikamet eden annesini unutmadı. Annesine gönderttiği çiçek ve pasta ile mutluluğuna sebep oldu.

Almanya'da yaşayan Arzu Yetim Teker, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ikamet eden annesinin 'Anneler Günü'nü kutlayabilmek için kilometreleri hiçe saydı. Pandemi dolayısı ile ülkeye gelemeyen Teker, Kocaali ilçesinde yaşayan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Arzu Yetim Teker, annesi Emine Yetim'in 'Anneler Günü'nü kutlayarak, yüzünü güldürebilmek adına arkadaşı aracılığıyla çiçek ve pasta göndertti. Binlerce kilometrelerin engel olamadığı anneler günü kutlamasında yapılan sürpriz karşısında duygulanan anne Emine Yetim, mutluluğunu dile getirdi. - SAKARYA

Binlerce kilometrenin engel olamadığı Anneler Günü kutlaması
Binlerce kilometrenin engel olamadığı Anneler Günü kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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