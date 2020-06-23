Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular ATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke İlçesine yerleşen 61 yaşındaki Hasan Biberci ile 1429 kilometre mesafedeki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen 52 yaşındaki Ulviye Biberci Türkiye'de 30 yıl önce yuva kurdu.

ATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke İlçesine yerleşen 61 yaşındaki Hasan Biberci ile 1429 kilometre mesafedeki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen 52 yaşındaki Ulviye Biberci Türkiye'de 30 yıl önce yuva kurdu.Söke'nin kırsal Burunköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Biberci'nin ataları 2 asır önce Sudan'dan çalışmak için gelerek, burada kaldı. Hasan Biberci, dedesi, babası gibi kendisi de burada doğup büyüdü. Bir Aydınlı gibi yetişerek mahallenin fertlerinden birisi oldu. DSİ'de çalıştığı sıralarda kendisi gibi ataları Suriye'nin Şam şehrinden Osmanlı Dönemi'nde gelerek Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Ulviye Bilici ile görücü usulü ile 30 yıl önce evlendi. Bu evlilikten iki çocukları oldu. Çocuklarını evlendiren Bilici çiftinin, 3 torun sahibi oldu.'BİZE KARŞI AYRIMCILIK YOK'Hasan Biberci, "Atalarımız Sudan'dan buraya göç etmişler. Tarih olarak ne zaman geldiğini bilemiyorum. Ben burada doğdum büyüdüm, babam burada doğmuş büyümüş. Torun sahibi olduk buralarda. Komşularla bir sıkıntımız yok. Bize karşı bir ayrımcılıkta yok. Gelinim Çorumlu. Devlet Su İşleri'nden 5 yıl önce emekli oldum. 8 kardeşiz. Birimiz Söke'de diğeri yaylada, biri vefat etti. Her birimiz bir yere dağıldık. Yaşamımızı sürdürüyoruz" dedi.'GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENDİK'Ulviye Biberci (51), "Germencik'ten Söke'ye gelin geldim. Suriye'nin Şam şehrinden gelmişiz. Dedem ve babam bile burada doğup büyümüş. Eşimle 30 yıl önce görücü usulü ile evlendik. Kendimizi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyoruz. Bayrağımızı Türk bayrağı biliyoruz. İstiklal Marşı ve Atatürk'ü hepsini kabulleniyoruz. Milli bayramlarda bile sizlerle aynı heyecanı yaşıyoruz" diye konuştu.'HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK'

Burunköy Mahallesi Muhtarı Muharrem Kaçar, Hasan Biberci ile çocukluklarının birlikte geçtiğini belirtip, "Bizim burada ırkçılık olmaz. Aynı yerde, yer içeriz, aynı okulda okuruz. Bayramlarda bile hep beraberiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Kaynak: DHA