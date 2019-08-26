Binlerce kilometre uzaktan eğitim için Türkiye'ye geldiler

26.08.2019 11:48

Kastamonu Üniversitesinde 39 farklı ülkeden 3 bin 797 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor.

Çad'dan gelen Mahamat Ahmat Moukhtar, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe eğitimi aldığını belirtti.

Türkiye'ye 10 ay önce geldiğini anlatan Moukhtar, "Daha önce Kamerun ve Fransa'da eğitim gördüm. İlk lisans olarak hukuk, ikinci olarak finans bölümünde okudum. Türkiye'ye yüksek lisans yapmak için geldim." dedi.

Türkçe'yi öğrendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Moukhtar, "Türkçe konuştuğum için gurur duyuyorum. Türkiye tarihi bir ülke. Misafirperverliği ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Türkiye, her zaman yabancılara sıcak bir karşılama yaptı. Ben Müslümanım. Türkiye örnek bir ülke. Bu yüzden Türkiye'ye geldim." ifadesini kullandı.

Somali'den 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini aktaran Ayaan Abdi Mohamedi ise "Arkadaşlarım aracılığıyla Türkiye'ye ve Kastamonu'ya geldim. Türkler yabancılar için çok iyi. Mogadişu'daki en büyük hastanenin ismi de Erdoğan." diye konuştu.

Moritanya'dan Türkiye'ye eğitim için gelen Hendou Hmeind Moham da Kastamonu Üniversitesini çok beğendiğini söyledi.

TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Topal da her yıl yaklaşık 700 öğrenciye Türkçe öğrettiklerine işaret ederek, "Sayın Rektörümüzün katkılarıyla daha da ileriye gideceğiz. Her yıl bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA