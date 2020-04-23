Binlerce kilometre ötede 23 Nisanı unutmadılar Korona virüs sebebiyle ülkelerinde kalan dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, Türkiye'deki ve Bursa Özel Altınşehir Okullarındaki arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını paylaştıkları videolarla kutladı.

Korona virüs sebebiyle ülkelerinde kalan dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, Türkiye'deki ve Bursa Özel Altınşehir Okullarındaki arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını paylaştıkları videolarla kutladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını çocukların bayramını hüzne bürüdü. Aylar öncesinden yapılan planlar, alınan kıyafetler, hayal edilen eğlenceler ve birçok organizasyon salgın yüzünden askıya alındı. Okullarına gidemeyen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da evlerinde yaptıkları çeşitli etkinliklerle kutladı.

Bursa'ya gelecek olan dünyanın 28 farkı ülkesinden 50'ye yakın çocukta salgın sebebiyle memleketlerinde kaldı. Ancak Türkiye'deki çocukları en mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen çocuklar, onlara sürpriz yaptı. Çocuklar, çektikleri videolarla Türkiye'deki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Videoların peş peşe kendilerine gelmeye başlayınca ne yapacaklarını şaşıran Bursa Özel Altınşehir Okulları kurucusu Umut Gökçe, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramdır. Bu vesileyle üzerinde çalışmış olduğumuz dünya barış elçileri adını verdiğimiz bir projemiz vardı. 40 ülkeden gelecek olan öğrenciyi Bursa'da ağırlayacaktık. 23 Nisanı kutlayıp, savaşsız bir dünya için neler yapılabilir diye konferanslar düzenleyecektik. Tabii bu salgın sebebiyle bunu gerçekleştiremedik. Çocuklar da çeşitli videolarla okulumuzun öğrencilerinin bayramını kutlamışlar. Çok mutlu olduk. Çok şaşırdık. Salgından kurtulduğumuzda barış elçileri programımızı en kısa sürede gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Videoda, Hollanda, İngiltere, Romanya, Makedonya, Rusya, İran, Hindistan, Polonya, Sudan, Almanya, ABD, Fas, Çin, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Cezayir, İtalya, Gürcistan, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu 28 farklı ülke yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA