Binlerce kilometre ötede 23 Nisanı unutmadılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Binlerce kilometre ötede 23 Nisanı unutmadılar - Haberler
23 Nisan, Bursa, Güncel, Haber

Binlerce kilometre ötede 23 Nisanı unutmadılar

Korona virüs sebebiyle ülkelerinde kalan dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, Türkiye'deki ve Bursa Özel Altınşehir Okullarındaki arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını paylaştıkları videolarla kutladı.

23.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:07
Binlerce kilometre ötede 23 Nisanı unutmadılar

Korona virüs sebebiyle ülkelerinde kalan dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, Türkiye'deki ve Bursa Özel Altınşehir Okullarındaki arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını paylaştıkları videolarla kutladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını çocukların bayramını hüzne bürüdü. Aylar öncesinden yapılan planlar, alınan kıyafetler, hayal edilen eğlenceler ve birçok organizasyon salgın yüzünden askıya alındı. Okullarına gidemeyen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da evlerinde yaptıkları çeşitli etkinliklerle kutladı.

Bursa'ya gelecek olan dünyanın 28 farkı ülkesinden 50'ye yakın çocukta salgın sebebiyle memleketlerinde kaldı. Ancak Türkiye'deki çocukları en mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen çocuklar, onlara sürpriz yaptı. Çocuklar, çektikleri videolarla Türkiye'deki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Videoların peş peşe kendilerine gelmeye başlayınca ne yapacaklarını şaşıran Bursa Özel Altınşehir Okulları kurucusu Umut Gökçe, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramdır. Bu vesileyle üzerinde çalışmış olduğumuz dünya barış elçileri adını verdiğimiz bir projemiz vardı. 40 ülkeden gelecek olan öğrenciyi Bursa'da ağırlayacaktık. 23 Nisanı kutlayıp, savaşsız bir dünya için neler yapılabilir diye konferanslar düzenleyecektik. Tabii bu salgın sebebiyle bunu gerçekleştiremedik. Çocuklar da çeşitli videolarla okulumuzun öğrencilerinin bayramını kutlamışlar. Çok mutlu olduk. Çok şaşırdık. Salgından kurtulduğumuzda barış elçileri programımızı en kısa sürede gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Videoda, Hollanda, İngiltere, Romanya, Makedonya, Rusya, İran, Hindistan, Polonya, Sudan, Almanya, ABD, Fas, Çin, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Cezayir, İtalya, Gürcistan, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu 28 farklı ülke yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Kovalamanın ardından polise yakalanan genç: Eşcinselim, kaçırıldım Haberler
Kovalamanın ardından polise yakalanan genç: Eşcinselim, kaçırıldım
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi Haberler
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Muhammet Emin Berat Albayrak Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Fettah Can Hande Yener Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Selçuk İnan Ersun Yanal Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Ramazan 23 Nisan Otomobil
Şu an buradasınız: Binlerce kilometre ötede 23 Nisanı unutmadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 09:09:52. #1.15#
title