Binlerce Kadın Dünya Kadınlar Günü Öncesi Kadıköy'de Buluştu
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Pazar günü Kadıköy'de buluşan binlerce kadın düzenledikleri eylemle İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesini istediler ve laiklikten taviz verilmesine karşı çıktılar.
KADIKÖY, İSTANBUL (DailyMotion.com) - Pazar günü Kadıköy'de buluşan binlerce kadın düzenledikleri eylemle İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesini istediler ve laiklikten taviz verilmesine karşı çıktılar
DailyMotion.com - Güncel