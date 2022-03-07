Binlerce Kadın Dünya Kadınlar Günü Öncesi Kadıköy'de Buluştu - Haberler

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Binlerce Kadın Dünya Kadınlar Günü Öncesi Kadıköy'de Buluştu

DailyMotion.com - Güncel
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Pazar günü Kadıköy'de buluşan binlerce kadın düzenledikleri eylemle İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesini istediler ve laiklikten taviz verilmesine karşı çıktılar.

KADIKÖY, İSTANBUL (DailyMotion.com) - Pazar günü Kadıköy'de buluşan binlerce kadın düzenledikleri eylemle İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesini istediler ve laiklikten taviz verilmesine karşı çıktılar

DailyMotion.com - Güncel

İstanbul Sözleşmesi, Kadıköy, Güncel, Haberler

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