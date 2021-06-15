Binlerce kaçak ürün ele geçirildi
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Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Binlerce kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sahte alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli'de sahte alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldığı sahte alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 15 ayrı adresi takibe alan ekipler bir süre sonra operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, araç ve işyerlerine ait depolarda yapılan aramalarda 406 bin 114 adet kaçak makaron, 40 bin 240 adet dolma sigara, bin 335 adet sigara yan ürünü, 2 adet sigara sarma alet, 127,2 kilogram kıyılmış tütün ve 104 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide 2's çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Binlerce kaçak ürün ele geçirildi
Binlerce kaçak ürün ele geçirildi
Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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