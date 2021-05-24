Binlerce kaçak ürün ele geçirildi
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Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Binlerce kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de çeşitli eşya ve tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli'de çeşitli eşya ve tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldığı çeşitli eşya ve tütün kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 ayrı operasyonda 8 şüphelinin ev, araç ve işyerlerine ait depolarda yapılan aramalarda 43 bin 400 kaçak makaron, 13 bin 320 adet dolma sigara, 500 paket kaçak sigara, 40 adet TAPDK bandrolü, 102 kilogram kıyılmış tütün, bin 318 kaçak cinsel içerikli ürün, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ

Binlerce kaçak ürün ele geçirildi
Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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