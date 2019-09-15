Binlerce Hong Konglu yasağa rağmen yürüdü; şehir savaş alanına döndü

15.09.2019 17:45

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde "yasağa rağmen" 15'inci haftasında devam eden protestolara polis müdahale etti.



'Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği gösteri kapsamında merkezi hükümet ofisleri önüne yürüyen kalabalık, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle