Binlerce Hong Konglu yasağa rağmen yürüdü; şehir savaş alanına döndü
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde "yasağa rağmen" 15'inci haftasında devam eden protestolara polis müdahale etti. Polis, molotofkokteyli ve kaldırım taşları atan kalabalığa, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
15.09.2019 17:45
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde "yasağa rağmen" 15'inci haftasında devam eden protestolara polis müdahale etti.
'Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği gösteri kapsamında merkezi hükümet ofisleri önüne yürüyen kalabalık, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com