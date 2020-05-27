Binlerce Hong Konglu, Çin Ulusal Marşı'na karşı sokaklara döküldü Hong Kong'da binlerce eylemci, Çin Ulusal Marşı'na yönelik saygısızlığın suç sayılmasına yönelik yasanın bugün mecliste görüşülmeye başlanmasıyla sokaklara döküldü.

Hong Kong'da binlerce eylemci, Çin Ulusal Marşı'na yönelik saygısızlığın suç sayılmasına yönelik yasanın bugün mecliste görüşülmeye başlanmasıyla sokaklara döküldü.

Suçluların Çin'e iadesine yönelik yasa tasarısının ardından Hong Kong genelinde başlayan ve aylarca süren protestolar Hong Kong liderine geri adım attırmıştı. Yasa tasarısına karşı kitlesel protestoların ardından Hong Kong'da bugün de geniş çaplı protestolar düzenleniyor. Bu kez protestoların nedeni, Çin Ulusal Marşı'na yönelik saygısızlığın suç sayılmasına yönelik yasanın bugün mecliste görüşülmesi. Hong Kong Özel İdaresi'nin herhangi bir marşı bulunmaması nedeniyle yasa tasarısına karşı çıkan Hong Konglular, Çin hükümetinin daha fazla kontrol sağlamak istediğini savunuyor.

Yasa tasarısına karşı çıkan binlerce Hong Konglu sokaklara döküldü. Yasama Meclisi LegCo binası önünde önlemler alan polis, kalabalığa dağılması uyarısında bulundu. Eylemciler, polise molotof kokteyli fırlatırken, polis eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis tarafından gözaltına alınan 180 kişinin yaşlarının 14-40 arasında olduğu açıklandı. Ülkenin farklı noktalarında eylemcileri kontrol altında tutmak isteyen polis eylemcilerin bir kısmını sokaklarda engellerken, bir kısmının da hareket etmesini engelledi. Basın mensuplarının da görüntü almasını engelleyen polis, kentin her noktasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Meclis ise görüşmeleri sürdürüyor.

Hong Konglu milyarderden Çin'e destek

Hong Kong'da geniş kapsamlı eylemler devam ederken, Hong Konglu milyarder Li Ka-shing ise binlerce kişiyi sokaklara döken yasa tasarısına destek verdi.

Yasa tasarısına göre, ulusal marşın sözlerinin değiştirilmesi ya da saygısız bir şekilde söylenmesini amaçlayan girişimler suç sayılacak. Ulusal marşa hakaret edenler 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Söz konusu yasa tasarısı, Hong Kong'da oynanan bir futbol müsabakasında ulusal marşın yuhalanmasının ardından gündeme gelmişti. - HONG KONG

Kaynak: İHA