Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı
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Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı

Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.

24.01.2020 00:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:03
Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı

Guatemala ile arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.

Guatemala'nın Tecun Uman bölgesinden nehri geçerek Meksika topraklarına ayak basan göçmenler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı
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