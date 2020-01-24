Binlerce göçmen nehri geçerek Meksika'ya ulaştı
Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.
24.01.2020 00:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:03
Guatemala ile Meksika arasında doğal sınırı oluşturan Suchiate Nehri'ni geçen binlerce göçmen Meksika topraklarına giriş yaptı.
Guatemala'nın Tecun Uman bölgesinden nehri geçerek Meksika topraklarına ayak basan göçmenler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA