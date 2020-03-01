Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti
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Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti

Edirne'den bugün de Yunanistan'a binlerce düzensiz göçmen geçiş yaptı.

01.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:32
Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti

'den bugün de 'a binlerce düzensiz göçmen geçiş yaptı.

'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor.

Sınır köylerinde 'ni botlarla geçen göçmenler kara sınırını da deniyor.

Tel çit çekili sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıkladı.

Kaynak: AA

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