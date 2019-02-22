Binlerce Filistinli, İşgal Güçlerinin Kapattığı Er-Rahme Kapısı'nı Açtı

Filistinliler, işgal güçlerinin zincir vurarak kapattığı Er-Rahme Kapısı'nı yeniden açtı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Er-Rahme Kapısı geçtiğimiz günlerde kilit ve zincirlerle kapatıldı. Filistinliler zincirleri kırıp kapıyı yeniden açtı. İşgal güçlerinin Er-Rahme Kapısı'nı kapatması üzerine Mescid-i Aksa'da gerginlik yaşanmaya devam ediyor. 2003 yılından beri kapalı tutulan ve hafta başında zincirlenen Er-Rahme Kapısı'nın önünde toplanan binlerce Filistinli cuma namazı kıldı. Filistinlilerin namaz biter bitmez işgal güçlerinin saldırısına uğradığı belirtildi. Filistinliler Er-Rahme Kapısı'nın sürekli açık kalmasını istiyor. - KUDÜS

Kaynak: İHA