Binlerce Filistinli bayram namazını El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı

Binlerce Filistinli, bayram namazını işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında eda etti.

Binlerce Filistinli, bayram namazını işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında eda etti.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Senine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, sıkı güvenlik önlemleri altında, caminin tüm bölümlerini ibadete açtığını belirtti.

Çoğu Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüş durumdaki Harem-i İbrahim Camisi'nin tüm bölümlerinin Müslümanlara sadece ramazan ayındaki cuma günleri, Hicri yılbaşı, kandil geceleri ve Kurban ile Ramazan bayramlarında olmak üzere senede 10 gün için açıldığına işaret eden Ebu Senine, İsrail'in camideki uygulamalarını kınadı.

Ebu Senine, İsrail'in, ibadet etmek için camiye gelen Müslümanları sahte bahanelerle geciktirme, üst aramasından geçirme gibi bir dizi cezalandırıcı uygulamalara tabi tuttuğunu ve Harem-i İbrahim Camisi'ni boşaltmaya ve tamamen kontrol altına almaya çalıştığını kaydetti.

Ebu Senine, Harem-i İbrahim Camisi'nin tümüyle İslami vakıflara ait olduğunu ve Yahudilerin herhangi bir hakkı bulunmadığını vurguladı.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Nablus'ta Sabih Dağı karşısında bayram namazı

Öte yandan Nablus'un güneyinde bulunan Beyta beldesindeki yüzlerce Filistinli de bayram namazını yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin kurulduğu Sabih Dağı'nın karşısında yer alan Nemr tepesinde kıldı.

Bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı mücadele veren "Dağ Muhafızları" grubundan yapılan yazılı açıklamada, direnişe devam edileceği ve geri adım atılmayacağı ifade edildi.

Sabih Dağı'nda Yahudi yerleşim üssü (karavan ve konteyner evlerden oluşan küçük yerleşim birimleri) kurulmasına tepki gösteren Filistinliler, aylardır Beyta beldesinde gösteriler düzenleniyor.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, bir Filistin toprağını yerleşime açmadan önce orada karavan ya da konteyner evlerden oluşan bir çeşit üs kuruyor. Bu üslere daha sonra başka yapılar da ekleniyor ve bölgeye altyapı hizmeti de getirilerek yerleşim birimlerinin büyümesine hız kazandırılıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar