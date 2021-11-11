Binlerce fidan toprakla buluştu

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Bitlis

Bitlis merkez ve ilçelerindeki 6 noktada, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 32 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Yerleşkesinde Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, öğrenciler, polisler, askeri erkan ve orman personelinin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çağatay, gazetecilere, fidan dikim alanının bir bayram yerini andırdığını söyledi.

Etkinliğe asker, polis, öğrenci, zabıta ve orman teşkilatının bütün personelinin katıldığını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Biz de bu bayramı onlarla kutluyoruz. Bu yıl 3'ncüsünü yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında ilan ettiği Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğini biz de bugün Bitlis'te devam ettiriyoruz. 32 bin fidanı burada toprakla buluşturacağız. Bu yıl Bitlis'te 352 bin fidan dikeceğiz. Orman Bakanımızın ve Orman Genel Müdürlüğümüzün büyük destekleri var. Her işte olduğu gibi yine Eren Holding'in büyük desteği var. Eren Holding'in desteğiyle 5 milyon fidanı Bitlis ile buluşturuyoruz. Bu anlamda Eren Holding'e bir kez daha teşekkür ediyorum."