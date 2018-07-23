Binlerce Fetö'cü İltica Talebinde Bulundu

Yunanistan basınında, terör örgütü FETÖ üyesi binlerce kişinin ülkeye iltica talebinde bulunduğu belirtildi. Yunanistan'da yayınlanan Real News gazetesine göre, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı giderek artıyor. Son dönemde ülkeye siyasi sığınma talebinde bulunanların çoğunluğunun terör örgütü FETÖ üyesi olduğu ifade edildi. Habere göre 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonraki dönemde Yunanistan'a kaçıp siyasi sığınma talep eden 3 bin 251 Türk vatandaşının çoğunluğu FETÖ üyesi. Gazetenin verdiği bilgilere göre 2018 yılının Ocak ayında 122, Şubat ayında 128, Mart ayında 143, Nisan ayında 114, Mayıs ayında da 231 Türk vatandaşı Yunanistan'a kaçtı ve siyasi sığınma talep etti. 2018 yılının Haziran ayında ise 411 Türk vatandaşı Yunanistan'a kaçtı. Gazete, 2017 yılında toplam bin 827 Türk vatandaşının Yunanistan'a siyasi sığınma talep ettiğini, bu sayının 2013 yılında sadece 17 kişi olduğunu belirtti. Yunanistan, darbe teşebbüsü sonrası helikopterle kaçan FETÖ üyesi 8 askerin 4'üne siyasi sığınma hakkı tanımıştı. Diğer 4 askerin de talepleri incelenme sürecinde.

(Manol Kostidis/İHA)