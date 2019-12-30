Binlerce Etiyopyalı ev hizmeti için Suudi Arabistan'a gönderildi

30.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:00

Etiyopya, düzensiz göçü engellemek için eğitim verdiği binlerce ev hizmetlisini Suudi Arabistan'a çalışmaya gönderdi.

Etiyopya'nın Riyad Büyükelçisi Abdulaziz Ahmed, yerel FANA televizyonuna yaptığı açıklamada, son 8 ayda 11 bin ev hizmetlisinin Suudi Arabistan'da çalışmak için gerekli yasal işlemlerini tamamladıklarını belirtti.

Ahmed, gerekli izinleri alan kişilerin çoğunun Suudi Arabistan'a geldiğini ve çalışmaya başladığını söyledi.

Ağustos ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hizmetli göndermeye başlayan Etiyopya'nın bu ülkelerin yanı sıra Katar ve Ürdün ile de işçi anlaşması bulunuyor.

Etiyopya, çoğunlukla kaçak yollardan bu ülkelere çalışmaya giden ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenilen vatandaşlarını korumak için geçen yıllarda özel çalışma başlatmıştı.

Bazı Arap ülkelerinde resmi evrakları olmayan yabancı hizmetlilerin, çevrim içi uygulamalar üzerinden eşya gibi satılması uluslararası medyada geniş yer bulmuştu.

Kaynak: AA