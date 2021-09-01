Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
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Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı

Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarım ve Teknoloji Fuarı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarım ve Teknoloji Fuarı düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli'de binlerce dönüm arazi üzerinde 12'incisi düzenlenen Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda yeni tarım aletleri görücüye çıkarken, fuar alanında ekili çeşitli bitki türleri ve ürünler de ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan fuarın açılış töreninde konuşan Tekirdağ Vali Vekili Asalet Karabulut, "Ülke gelirine ve istihdamına katkı sağlayan önemli sektörlerden biri tarım ve hayvancılıktır. Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. Aynı zamanda yaygın olarak pek çok vatandaşımıza iş imkanı sağlamaktadır. Türkiye'nin tarım politikalarında nihai hedefi artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, üretimin ve verimin artırılması, tarım gelirlerinin artırılması görülmektedir. 2023 tarım hedeflerine ulaşmak için tarımda teknolojinin kullanımının artırılması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve tarımsal üretimi bilimsel yapmak zorundayız. Tarımda teknolojinin kullanımı, yapılan araştırmalar sonucunda edinilen yöntemler, değişen şartlarla mücadele etmeyi, doğanın zorluğu ile başa çıkmayı ve daha fazla verimi elde etmeyi sağlamaktadır. Tarımda teknolojinin kullanımı kar oranımızı artırmaktadır" dedi.

Daha sonra kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuar, 4 Eylül tarihine kadar açık olacak. - TEKİRDAĞ

Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı
Binlerce dönümlük ekili alanda Tarım ve Teknoloji Fuarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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