Binlerce dönüm soğan bedava dağıtıldı Binlerce dönüm soğan bedava dağıtıldı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 bin dönümden fazla alanda ekilen soğan para yapmayınca ücretsiz olarak dağıtıldı.

Binlerce dönüm soğan bedava dağıtıldı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 bin dönümden fazla alanda ekilen soğan para yapmayınca ücretsiz olarak dağıtıldı. Ücretsiz soğandan almak için vatandaşlar tarlalara geldi.

Yenişehir'de yüzlerce dönüm alanda soğanın para etmediğinden dolayı tarlada kaldığını belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "İlçemizde 3 bin dönümden fazla soğan ekimi var. Soğan satılamayınca üreticiler bedava dağıtmaya karar verdi. Üretici arkadaşlarımız vatandaşlara "gelin kışlık ihtiyaçlarınızı alın" diyor. Burası 100 dönümden fazla soğan ekili arazi. Konunun en kötü tarafı ise üreticinin yaptığı masrafı nasıl karşılayacağı? Korona virüs sürecinde En kötü tarafı virüs olaylarından sonra "ekilmedik tarım arazisi kalmasın" denildikten sonra ekim yapan bu çiftçimiz o kadar masraf edip bu ürünü yetiştirdi. Ama bugün soğanını satamaz hale geldi" diye konuştu.

Başkan Aktaş, " Bu duruma biz Ziraat Odası olarak üzülüyoruz. Soğan pazarlarda 1 ila 1,5 lira arasında satılıyor. Çiftçinin ürettiği soğan bu gün tarlada kaldı almıyorlar. İcarı işçiliği tohumu mazotu gübresi eklenince 1 dönüm soğanın maliyeti üreticiye 2 bin liraya mal olurken bu rakam ithal tohum ekilirse 2500 liraya mal oluyor. Biz üretmek için mücadele ederken birileri buna duyarsız kalamaz. Bu soğan pahalı olduğu zaman yurt dışından ithal getiriliyorsa, bugün bu soğan tarlada kalmaması lazım, çiftçiye yardım edilmezse bu çiftçi batıyor" dedi.

Yenişehir'de ücretli olarak işçilik yapanlar da tarlalardan soğanları ücretsiz olarak kilolarca toplayıp kışlık ihtiyaçlarını temin ettiler.

Üreticinin gelecek sene soğan ekmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA