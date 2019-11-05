Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin

Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2 bin 500'dan fazla bilim insanı, ortak imzaladıkları bir mektubu Avrupa Parlamentosu'na ulaştırarak Brüksel'in çevreye zarar veren Ortak Tarım Politikası'nı (CAP) değiştirmesi çağrısında bulundu.

05.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:13
Binlerce bilim insanından AB'ye mektup: Çevreye zarar veren 'Ortak Tarım Politikası'nı değiştirin

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 2 bin 500'dan fazla bilim insanı, ortak imzaladıkları bir mektubu Avrupa Parlamentosu'na ulaştırarak Brüksel'in çevreye zarar veren Ortak Tarım Politikası'nı (CAP) değiştirmesi çağrısında bulundu.


AB'ye "Zaman kaybetmeden bilim doğrultusunda hareket edin" mesajı ileten bilim insanları mektuplarını Parlamento'nun Tarım ve Yerel Kalkınma Komitesi'ne (AGRI) ve Çevre, Toplum Sağlığı ve Gıda Sağlığı Komitesi'ne (ENVI) iletti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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