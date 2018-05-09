Binlerce Afrikalı Mülteci, Yoksul Yemen'e Sığınıyor

Uluslararası Göç Örgütü, ülkelerindeki şiddetten ve yoksulluktan kaçan 100 bin mültecinin iç savaşın ve kıtlığın sürdüğü Yemen'e sığındığını açıkladı.

Yemen, iç savaşa rağmen mülteciler için barınma ve başka ülkelere geçiş noktası olmaya devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Acil Durumlar ve Operasyonlar Başkanı Mohammed Abdiker, Yemen'e her ay 7 bin göçmenin giriş yaptığını ve 2017'de Yemen'e ulaşan göçmen sayısının 100 bin civarı olduğunu açıkladı. Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçan mülteciler, Yemen'i geçiş olarak kullanarak körfez ülkelerine ulaşmayı amaçlıyor. Yemen'e ulaşmaya çalışan göçmenlerin fiziksel ve cinsel saldırılara maruz kaldığını, zorla çalıştırıldığını ve öldüğünü ifade eden Abdiker, ülkeye giren bir çok göçmenin de iç çatışmalarda yaralandığını, bombardımanlarda hayatını kaybettiğini ve uzun süreli olarak gözaltında tutulduğunu açıkladı. Yemen'de dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığını belirten Abdiker, Yemen'in mülteciler için hatta Yemenliler için bile güvenli olmadığını söyledi. Sığınmacıların Yemen'de karşı karşıya kaldığı korkunç ve insanlık dışı durum nedeniyle son derece endişeli olduğunu söyleyen Abdiker, uluslararası topluma ve ülke yetkililerine mülteciler için daha fazla destek ve koruma çağrısında bulundu.

Yemen'de Husiler ve hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında Mart 2015'ten bu yana çatışma yaşanıyor. - SANA