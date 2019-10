Binler Barış Pınarı Harekatı için yürüdü

18.10.2019 12:30

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Kuvayi Milliye Platformu önderliğinde binlerce Balıkesirli ellerinde bayraklarla meydanları doldurdu ve dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik için destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli Kuvvetler Caddesi'nden başlayarak, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri üzerinden Mehter Takımı eşliğinde devam eden yürüyüş Milli İrade Meydanı'nda son buldu. Yaklaşık 8 bin Balıkesirlinin katıldığı yürüyüş sonunda Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Platform adına yapılan basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapılarak dua edildi. Duanın ardından yürüyüşe katılanlar asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderdi.

"HAREKATI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Kuvayi Milliye Platformu'nu oluşturan bir çok kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek için yapılan yürüyüşe yaklaşık 8 bin Balıkesirli katıldı. Platform üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Haydar Filiz, "Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna, Türk Devletine engel olmak, terör saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek için 'Barış Pınarı Harekatı'nı Balıkesir'deki tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve 7'den 70'e tüm halkımız olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOK"

Türk askeri ve Türk ordusuna destek için bir araya geldiklerini belirten Haydar Filiz, "Bu akşam burada ordumuza, askerimize tüm benliğimizle yanlarında olduğumuzu haykırmak için toplandık. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken, her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Her zaman varlığımızla yanlarındayız. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Türk Milleti yine bir sınavdan geçmektedir. Tarihimizde 1. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi karşımızda 7 düvel olarak tarif ettiğimiz sömürgeci bütün batı, dost ve Müslüman gördüğümüz bazı ülkeler durmaktadır. Güya müttefik olduğumuz batılı devletler şimdi anlaşılmaz bir şekilde terör örgütlerini desteklemekte, onlar için çıkış kapısı aralamaya çalışmakta, çeşitli yaptırımlar ve kınamalarla ordumuzu durdurmaya, devletimizi geri adım atmaya zorlamaktadır. Çünkü batı dünyası güçlü bir Türkiye için kendi emperyalist emelleri karşısında dimdik duracağının farkındadır. Bu coğrafyada güçlü bir Türkiye istememektedirler. Güçlü bir Türkiye bölgeye barış ve huzur getireceğinden varlığını sömürüye ve asalak yaşamaya adamış emperyalist devletlerin planlarını her zaman bozacaktır. Bu toprakların huzuru, barışı ve kardeşliği için, komşularımızın huzuru ve barışı için Türk milleti olarak hepimiz Mehmetçiğiz diyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile bir kez daha anladık ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz. Bütün Türkler bir ordu, katılmayan kaçaktır, töremizde yazılı harpten kaçan alçaktır" diye konuştu.

Kuvayi Milliye Platformu adına yapılan konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi. Düzenlenen etkinlik katılan protokol üyeleri ve vatandaşların yaptığı asker selamıyla sona erdi.

