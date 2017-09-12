Binler Akçaray İçin Yeni Kentkart Aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinde hizmete sunulan Akçaray Tramvay hattı Kocaelililer tarafından ilgi topladı. Hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlayan Akçaray için Kocaelililer, 1 – 30 Ağustos tarihleri arasında 6 bin 631 adet yeni kentkart alımı gerçekleştirdi. Ağustos ayı içerisinde yeni Kent kart alan Kocaelililer, bu Kent kartlarla ilk olarak Akçaray'ı tercih etti. Ağustos ayı içerisinde Akçarayla yaklaşık olarak 500 bin yolcu taşındı. Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla Kent Kart alımında ve yolcu sayısında yükselişin devam edeceği öngörülüyor.

YENİ KENT KARTLAR AKÇARAYDA KULLANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinde hizmete sunulan Akçaray Tramvay'na Kocaelililer büyük ilgi gösteriyor. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda, Ağustos ayı içerisinde Kocaelililer tarafından yeni alınan 6 bin 631 adet Kent Kart ilk olarak Akçaray'da kullanıldığı tespit edildi.

AKÇARAY YENİ YOLCU POTANSİYELİ OLUŞTURDU

Toplu Taşıma Dairesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Ağustos ayı içerisinde Yeni Kent Kart alımının artmasıyla yeni bir yolcu potansiyeli oluştu. Şehrimizde bulunan Üniversite, Lise ve diğer eğitim öğretim kurumlarının açılmasıyla bu potansiyelin daha da yükseleceği öngörülüyor. İlk ayında büyük ilgi gösterilen Akçaray'ı yaklaşık olarak 500 bin Kocaelili kullandı.