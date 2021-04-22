Binicilikte Engel Atlama Hakem Güncelleme Semineri, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Türkiye Binicilik Federasyonunu, Engel Atlama Hakem Güncelleme Semineri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Binicilik Federasyonunu, Engel Atlama Hakem Güncelleme Semineri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1 Mayıs Cumartesi günü İstanbul ve 2 Mayıs Pazar günü Ankara'da düzenleneceği duyurulan seminerler, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle ertelenmiştir." denildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını koşulları nedeniyle birçok yarışmanın iptal edildiği ya da ertelendiği belirtilerek, salgının riskleri, at sağlığı gibi konuların tekrar gözden geçirilmesi için 2021 yılı Faaliyet Takvimi'nin yeniden düzenlenmesine karar verildiği de ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er