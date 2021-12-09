Binicilikte Derin Demirsoy, İspanya'da 7 Yaşlı Atlar Finali'nde birinci oldu - Haberler Spor
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Binicilikte Derin Demirsoy, İspanya'da 7 Yaşlı Atlar Finali'nde birinci oldu

Binicilikte Derin Demirsoy, İspanya'da 7 Yaşlı Atlar Finali'nde birinci oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen 7 Yaşlı Atlar Finali'nde atı "Empire EH Z" ile birinciliği elde etti.

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen 7 Yaşlı Atlar Finali'nde atı "Empire EH Z" ile birinciliği elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 Aralık'ta Oliva kentinde başlayan organizasyonda Demirsoy, 140 santimetre 7 Yaşlı Atlar Finali'nde atı "Empire EH Z" ile ilk sırada yer aldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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