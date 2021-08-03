Binicilik kulübü sporcusunun birincilik başarısı

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2021 yılı Pony Ligi yarışlarında, Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü sporcularından Ceylin Seymen iki birincilik elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2021 yılı Pony Ligi yarışlarında, Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü sporcularından Ceylin Seymen iki birincilik elde etti.

Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Çorlu Binicilik Kulübü'nde düzenlenen Petek Koleji Pony Ligi engel atlama 4. Ayak yarışlarında Ceylin Seymen, PIII kategorisinde 60 ve 70 santimetre parkurlarında birinciliği elde etti.

"Gurur duyuyoruz"

Kartepe Belediyespor bünyesinde spor yapan gençlerin başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Gençlerimizin spor yapmaları bizleri her zaman mutlu etmiştir. Elde edilen başarılarla da gururlanmaktayız. İnşallah gençlerimizin bu başarıları devam edecektir. Bizlerde desteğimize devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı