Binicilik kıyafeti ile alışveriş
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün binicilik kıyafeti ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi
21.07.2020 20:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:59
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün binicilik kıyafeti ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Hayvan sevgisiyle tanınan ve son zamanlarda biniciliğe merak saran Alkoçlar, "Attan indiğim gibi direk buraya geldim. Kıyafetimi değiştirmeye bile vakit bulamadım. Acil bir şey alıp çıkacağım" diye konuştu. Sosyetik güzel, alışverişini tamamladıktan sonra avm'den ayrıldı.& ;
Kaynak: Snob Magazin