Binicilik: Engel Atlama Ustalar-Genç Atlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Adana Atlı Spor Kulübünün organizasyonuyla düzenlenen Engel Atlama Ustalar-Genç Atlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen yarışmaya, Adana'nın yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Samsun'dan 85 sporcu katıldı.

Yarın gerçekleştirilecek final yarışlarıyla son bulacak organizasyonda, ilk ayak yarışları tamamlandı.

Adana Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftadır kentte üst üste yarışlar düzenlediklerini söyledi.

Önceki hafta Anadolu Ligi'nin finallerini, geçen hafta da Atatürk ve İnönü kupalarının yarışlarını gerçekleştirdiklerini anımsatan Cerit, şunları kaydetti:

"Atatürk ve İnönü Kupası koşularını her yıl Adana'ya almayı ve bu koşuların Adana ile özdeşleşmesini istiyoruz. Çünkü gereken önemi ve değeri verdiğimizi düşünüyoruz. Tesislerimiz altyapı olarak da buna en müsait olan tesislerden biridir. Bu haftaki son yarışmamız da Ustalar-Genç Atlar Türkiye Şampiyonası. Buraya katılan 110 atımız, 85 de sporcumuz var. Bu yarışmaların en güzel tarafı kent ekonomisine ve turizmine olan katkısı. Bu sayede Adana'yı da tanıyorlar. Bu sporun gelişmesi için elimizden geldiğince halkımıza destek vermeye razıyız. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde de birçok dernekle zaten iş birliği içerisindeyiz. Ata binmek pahalı bir spor değil, yarışmak pahalı. Kabiliyetli olan sporcular için burası bir başlangıç olur."