Binicilik: Engel Atlama Anadolu Ligi

Binicilikte Engel Atlama Anadolu Ligi 7. Ayak Yarışmaları, Samsun'da devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Samsun Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle Samsun Atlı Binicilik Spor Tesisleri'nde düzenlenen yarışlar, çeşitli kategorilerde yapılıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murathan Batur, gazetecilere yaptığı açıklamada, atlı sporun Samsun ve Karadeniz Bögesi'nde yaygınlaştırılması adına yarışların Samsun'da düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

İki gün süren yarışlara özelikle çocuk ve gençlerin ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Batur, "Ata sporu biniciliğin daha da ileriye götürülmesi için bu tür yarışlar çok önemli. Binicilik bir kültür, bir yaşam tarzıdır. İki canlı arasında bir bağ oluşur, birlikte hareket edilir. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyoruz. İçinde at sevgisi olan herkesi bu tür tesislere davet ediyoruz. Yarışmaların bugün son günü. İnsanların ilgi göstermesi bizleri sevindiriyor." dedi.

Batur, Engel Atlama Anadolu Ligi 7. Ayak Yarışmaları'na Samsun, Antalya ve Ankara'daki atlı spor kulüplerinden 27 binicinin katıldığını kaydetti.

Yarışlar, gün içerisinde yapılacak müsabakalarla sona erecek.