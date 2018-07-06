Binicilik: Engel Atlama Anadolu Ligi

Binicilikte Engel Atlama Anadolu Ligi 7. Ayak Yarışmaları, Samsun'da başladı.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Samsun Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle Samsun Atlı Binicilik Spor Tesisleri'nde düzenlenen yarışlar, çeşitli kategorilerde yapılıyor.

Organizasyona Samsun, Antalya ve Ankara'daki atlı spor kulüplerinden 27 binici katılıyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murat Batur, gazetecilere yaptığı açıklamada, binicilik sporunu yaygınlaştırmak, at sevgisini geliştirmek istediklerini söyledi.

Binicilik sporunu yaygınlaştırmak için 3 yıl önce Anadolu Ligi'ni başlattıklarını belirten Batur, "İlk yıl 5 ilde, ardından 6 ilde yarışlar düzenledik. Bu yıl 11 ayak üzerinden 10 ilde yarışmalar düzenliyoruz. Geçen hafta Gaziantep'teydik. Bu hafta Samsun'dayız, gelecek hafta da Van'da olacağız. En büyük amacımız içinde at sevgisi olan herkesin binicilik sporuna ilgisini sağlamak." dedi.

Batur, geçmişten gelen büyük bir yanlış algı bulunduğunu, bu sporun pahalı bir spor dalı olmadığını vurgulayarak, "Profesyonel yapılan her spor pahalıdır ancak at sevisi içinde olan herkes bunu yapabilir. Bu konuda belediyelerimizin, federasyonumuzun herkese açık imkanları var." ifadesini kullandı.

Yarışları Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile yarışseverler izledi.

Yarın sona erecek yarışlarda derece elde edenlere çeşitli ödüller verilecek.