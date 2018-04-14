Binicilik: Engel Atlama Anadolu Ligi

Binicilikte Engel Atlama Anadolu Ligi 2. Ayak Yarışmaları, Gaziantep'te başladı.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gazi Binicilik Kulübü iş birliğiyle Kamil Ocak Stadyumu'nda düzenlenen yarışlara Adana, Eskişehir, Konya, Mersin ve Ankara'daki atlı spor kulüplerinden sporcular katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te ilk defa binicilik yarışları yapıldığına dikkati çekerek, bundan sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilvadi Parkı'ndaki 40 dönümlük alanın at yarışları için düzenleneceği müjdesini veren Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu fırsatı bulamamıştık. İstiyoruz ki bizim yakalayamadığımız fırsatları çocuklarımız, gençlerimiz yakalasın. Bildiğiniz üzere binicilik bir sünnet, ibadettir. İstiyoruz ki herkes ata binsin, yarışsın, şehrimizi temsil etsin. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Sporculara, Gaziantep'i gezmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

İkinci ayak yarışları yarın sona erecek.