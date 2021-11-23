Biniciler hünerlerini sergiledi

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen EQUIFUN, PII, PIII Engel Atlama Mini Ligi 2. Ayak Engel Atlama Yarışmalarında kupanın sahibi belli oldu. Gebze Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen yarışmada Ferdi 34 kulübünden Selinay Demir, Mostara Van Galgen atıyla en iyi dereceyi yaparak birinci oldu. Demir'e kupasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 75 BİNİCİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 75 binici katıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek ve binicilik sporuna gönül verenler izledi.

GEREK TESİSLEŞMEDE, GEREKSE SPORCU EĞİTİMİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek Büyükşehir Belediyesi'nin binicilik konusunda birçok organizasyonda yer aldığını belirten Başkan Vekili Çakmak, "Bu tür organizasyonlarla Kocaeli'ndeki binicilik sporunu tabana yayarak, geliştirmek istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm spor branşlarına önem veriyoruz. Gerek tesisleşmede, gerekse sporcu eğitiminde tüm spor branşlarımıza öncelik veriyoruz. Binicilik de bunlardan birisi. Bu tür yarışmalarla iş birliğini geliştirerek spora ilgiyi arttırmak istiyoruz, yeni organizasyonlarda sizlerle bir arada olmak istiyoruz" dedi

KATILIMCILARA MADALYA TAKDİM EDİLDİ

2 gün boyunca süren yarışmalarda biniciler yaş ve kategori kriterlerine göre mücadele etti. Engel atlama yarışmaları PII, PIII ve Yeni Biniciler olmak üzere 3 kategoriden oluşurken equifun müsabakaları ise PES2, PES3, PES4, PES5, PES6, PII, PIII ve Yeni Binici kategorilerinden oluştu. Yarışma sonunda derece elde eden biniciler kupa ve madalya ile ödüllendirilirken equifun başlangıç seviyesindeki tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

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