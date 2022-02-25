Binici gol Mario Gavranovic'ten

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig tarihindeki bininci golü Mario Gavranovic'den geldi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 27.haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor maçının 24. dakikasında Mario Gavranovic ile bulduğu birinci gol, Süper Lig tarihindeki binici gol olarak kayıtlara geçti. Kayserispor'un liglerdeki 300. golünü İsrailli futbolcu Pini Felix Balili atarken, 400. golünü Fatih Ceylan, 500. golünü Mehmet Topuz, 600. golünü Abdullah Durak, 700. golünü Diego Marvin Biseswar, 800. golünü Deniz Türüç ve 900. golünü de Artem Kravets atmıştı.

Yukatel Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ka' Süper Lig tarihindeki . golü, 25 Şubat 2022 Cuma günü Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında 'den geldi" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor