Binici'den Avukatlık Kanunu'nda değişiklik haberleri değerlendirmesi
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Binici'den Avukatlık Kanunu'nda değişiklik haberleri değerlendirmesi

Binici'den Avukatlık Kanunu'nda değişiklik haberleri değerlendirmesi
05.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:08

Lider Hukuk Bürosu Avukatlarından Zafer Binici, "Yargı Reformu çalışmaları kapsamında Adalet Bakanlığının bu yıl içinde Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin taslağı TBMM'ye sunmasının beklendiği"ne yönelik haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lider Hukuk Bürosu Avukatlarından Zafer Binici, "Yargı Reformu çalışmaları kapsamında Adalet Bakanlığının bu yıl içinde Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin taslağı TBMM'ye sunmasının beklendiği"ne yönelik haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yargı Reformu çalışmaları kapsamında Adalet Bakanlığının bu yıl içinde Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin taslağı TBMM'ye sunmasının beklendiği"ne yönelik haberler üzerine Lider Hukuk Bürosu Avukatlarından Zafer Binici, değerlendirmede bulundu. Habere ve söylemlere göre değişiklikler kapsamında, "uzman avukatlık", "avukatların şirketleşerek şube açabilmesi", "reklam yasağının yumuşatılması", "stajyerlerin sigorta kapsamına alınması", "Türkiye Barolar Birliğinin seçim sistemi" gibi düzenlemelerin de bulunduğunu kaydeden Binici, mevcut Avukatlık Kanunu'na göre ülkemizde avukatlıkta herhangi bir konuda "uzmanlık" unvanı alınabilmesi veya "uzman" unvanı kullanılabilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Binici, "Ancak çıkan haberlere göre yapılan çalışma ile özel bir alanda tecrübeye sahip olan avukatlara 'uzman avukat' unvanı verilmesi ve kullanılması yolunun açılmasının beklendiği belirtiliyor. Mevcut durumda ülkemizde avukatlara uzmanlık getirilmesi ve 'uzman avukat' unvanı kullanılacak olması uygulamada birçok soruna ve eşitsizliğe yol açabilir" dedi. Adalet Bakanlığı ise dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile sözü edilen haberde geçen değişiklikler konusunda mevcut bir çalışmanın olmadığını, bu tarz haberlere bir anlam verilemediğini belirtti.

"Eleştirilere zaten açıktı"

Lider Hukuk Bürosu ortaklarından Avukat Zafer Binici gündeme gelen söz konusu iddialar ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut Avukatlık Kanunu'na göre, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege daha seçiyor. Habere göre yeni düzenleme ile her 300 üye için değil bin üye için bir delege seçilmesini öngörüyordu. Bu durumda İstanbul ve Ankara gibi baroların delege gücünün de yüzde 60 oranında azalacağı ifade ediliyordu. Bu sebeple bahsi geçen ancak bakanlıkça yalanlanan düzenlemenin bu yönü eleştirilere zaten açıktı. Hatta baroların gücünün ve etkisinin kısıtlanması ve iktidarın kontrolü altına alınması gayreti olduğunu dillendirenler de vardı."

"Esnetilmesi faydalı olabilir"

Reklam yasağının esnetilmesine yönelik haberlere ilişkin konuşan Binici, "Mevcut Avukatlık Kanunu'nda reklam tamamen yasak. Ancak günümüzün değişen koşulları ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu yasağın da biraz esnetilmesi gerçekliği uzun süredir avukatlar arasında konuşuluyor. Adalet Bakanlığınca yalanlanan haberde ise kapsamı tam belli olmamakla birlikte bu yasağın biraz genişletileceği yönünde çalışmalar olduğu da yazılı idi. Her ne kadar Adalet Bakanlığınca bu yönde bir çalışma olmadığı belirtilmişse de, değişen koşullar ve günümüz teknolojisi gereği bu yasağın esnetilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.

"Haksız bir rekabete neden olabilir"

Avukatların şube açabilmesi düzenlemesine yönelik haberlerle ilgili Binici şunları söyledi: "Yine Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklama ile yalanlanan habere göre; çoğu Avrupa ülkesinde serbest olan avukatların şube açabilme düzenlemesinin hazırlanacak yasa çalışması ile ülkemizde de yasal olacağı belirtiliyordu. Ancak kanımızca böyle bir durumda avukatlar arasında eşitsiz bir durum oluşturulabilmesi ihtimali de olabilirdi. Şayet bu husus itina ile düzenlenmez ise güçlü ve büyük avukatlık ofisleri taşralarda da ofis açarak kendi imkanları ile belirli bir seviyede hizmet veren küçük avukatlık ofisleri karşısında haksız bir rekabete neden olabilir. Bahse konu haberin hangi maksatla yapıldığını bilememekle birlikte haberde bahsi geçen düzenlemelerin birçoğunun uzun süredir avukatlar arasında konuşulduğu ve böylesine bir düzenlemenin de büyük oranda avukatlık mesleği açısından gerekliliği konusunda avukatların büyük çoğunluğunda görüş birliği olduğu da unutulmamalıdır." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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