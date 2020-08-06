Bingöllü ünlü sanatçıdan Bingöl'de yaşanılan kadına şiddete sert tepki
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Bingöllü ünlü sanatçıdan Bingöl'de yaşanılan kadına şiddete sert tepki

Bingöl'de engelli bir kadına eşi tarafından uygulanan şiddete bir tepki de aslen Bingöllü olan sanatçı Abdurrahman Delen'den geldi.

Bingöllü ünlü sanatçıdan Bingöl'de yaşanılan kadına şiddete sert tepki
06.08.2020 08:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:58

Bingöl'de engelli bir kadına eşi tarafından uygulanan şiddete bir tepki de aslen Bingöllü olan sanatçı Abdurrahman Delen'den geldi.

Ekranda gördüğü şiddet olayına sert tepki gösteren usta sanatçı Abdurrahman Delen, "Bu üzücü olayı kınıyorum. Ben de bir Bingöllü hemşehrileri olarak bu olayın ardından büyük bir üzüntü içindeyim. Biliyorsunuz kadına şiddete karşı yazdığım şiirler var. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bir erkek olarak, bizlerin bu kadar vahim işleri yapmamamız gerekiyor. Biraz daha akıllı, mantıklı ve doğru hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Kadının; ana, bacı, eş olduğunu hatırlatan Delen, "Ben bu tür agresif olaylara karşıyım. Ama asıl üzüntüm kendi memleketim olan Bingöl'de böyle bir olayın yaşanması beni her şeyden önce o yörenin bir insanı olarak çok üzdü. O anları izledikçe kahroldum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığına işaret eden Delen, "Neden iki insan karşılıklı oturup da anlaşamıyor? Bakıldığında, bir erkeğin fiziki gücü bir kadına çok rahat yetiyor zaten. Ülkemizde kadınlar neden ölüyor, neden öldürülüyor" diye sordu.

Evli çiftlerin anlaşamamaları sonucunda ayrılıp, boşanabilmelerinin gayet doğal olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, "Anlaşamazsan boşanırsın olur biter. İnsan öldürmek son derece vahim bir durumdur. Kadın olsun, eş olsun, kardeş olsun, anne olsun bu tür olaylara sık sık medya aracılığıyla şahit olmak çok üzücü. Hatta son dönemlerde baktığınızda, evlatların annelerini öldürdüklerine bile tanık olabiliyoruz. Bu nasıl bir cinnettir ki bunu geçiriyoruz? Oysa geçmişe bakıldığında Anadolu'da bu tür olaylar pek sık yaşanmıyordu. Çünkü kadına saygı vardı. Biz ne zaman bu değerimizi yitirdik" dedi.

Sadece kadına değil, erkeğe de, hayvana ya da herhangi bir canlıya yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Delen, "Bence şiddet uygulayacak herkes en azından bir kez, bu şiddeti uygulamasının ardından başına gelebilecekleri düşünmelidir. Kadın; anadır. Kadın; bacıdır. Kadın; eştir. Kadın sevse vezir eder kocayı, kadın; evde tüttürür bacayı. Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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